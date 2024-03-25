Eski NBA oyuncusu Metta World Peace, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'in ligde All-Star potansiyeline sahip olabileceğini söyledi.



World Peace, Güney Kaliforniya Üniversitesi'ndeki hayal kırıklığı yaratan ilk sezonuna rağmen Bronny'nin bir sonraki seviyedeki potansiyeli konusunda iyimser olmaya devam ediyor.



World Peace, TMZ Sports'a James'in "gerçekten iyi bir oyun kurucu olma şansına sahip olduğunu" ve hatta belki de NBA'de All-Star olabileceğini belirtti.



Bronny, yaz aylarında geçirdiği kalp krizinin ardından üniversiteye ilk adımını Aralık ortasına kadar erteledikten sonra bu yıl asla toparlanamayacak gibi görünüyordu. Genç oyuncu 25 maçta forma giymiş ve 4.8 sayı, 2.8 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.



2023-24 sezonu öncesinde yayınlanan 2024 NBA Draft tahminlerinin ilk versiyonlarında, bazı kişiler James'in ilk turda veya lotaryadan seçileceği konusunda kesin bir görüş dile getirememişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU