World Peace bir gün Kobe'ye karşı kendini öyle kaybetmiş ki, Jackson araya girmiş!

Eski NBA oyuncusu Mette World Peace, bir gün eski koçu Phil Jackson'ın araya gireceği kadar yoğun bir şekilde, merhum Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın üzerine gittiği anıyı anlattı.



Eski adıyla Ron Artest, Metta World Peace ya da Metta Sandiford-Artest, 2010 yılında Lakers'ın şampiyonluğunda önemli bir parçaydı. Lakers, 2009 sonrasında şampiyonluk unvanını elinde tutma arayışlarına devam ederken, World Peace'i kadrosuna katmıştı.



Lakin ilk geldiğinde, Artest tam olarak çok iyi bir ilk izlenim bırakmamıştı. Takımla ilk antrenman seanslarından birinde, açık sözlü eski oyuncu, Kobe Bryant'a o kadar çok trash-talk yapmıştı ki, Jackson araya girmek zorunda kalmıştı:



"Bir gün antrenmanda tüm yaptığımız işi bozmuştum, çünkü onların 'Metta bu takımda, yüzüğü yok, bizim yüzüğümüz var, o yüzden her türlü saygı duyması gerekiyor.' şeklinde düşünmesini istememiştim. Hala çok saygım vardı, ama bunu yapmak zorundaydım, sadece rekabet etmek istemiştim. Bu adamlara daha yeni kaybetmiştim (Önceki sezon Houston Rockets'tayken, playofflarda karşı karşıya gelmiş ve elenmişlerdi)."



Bryant'a ve Jackson'a, bir takım arkadaşından ziyade, bir rakipmiş gibi trash-talk yapan World Peace'i, Jackson sakinleştirmişti:



"Ronny, bu yeterli."



