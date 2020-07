World Of Warcraft: Shadowlands'de yeni seçenekler!

Blizzard, World of Warcraft'ın en son gelecek olan genişleme paketi ile birlikte oyunculara karakter özelleştirme ekranında bir çok yenilik sunacak. Oyuncular artık karakterlerini yeni gelecek olan özelleştirmeler ile birlikte daha detaylı bir şekilde, görünümlerini, ten renklerini, saç stillerini ve aksesuarlarını seçebilecekler.



Yeni gelecek olan genişleme paketi ile birlikte World of Warcraft oyuncuları oyunda bulunan 14 farklı ırk için yeni kişiselleştirme seçeneklerini kullanabilecekler. Bu bilgi Wowhead'in veri madenciliğinden geliyor. Aşağıda Shadowlands ile birlikte bulunacak olan tüm ırkların isimlerini ve bu ırklara gelecek olan özelleştirme seçeneklerini bulabilirsiniz.



Genel olarak, hem Alliance hem de Horde tarafında bir çok özelleştirme seçeneği mevcut ancak Horde tarafında Orc ırkında diğer ırklara göre daha az seçenek olduğunu söylemek adil olur. Bunlarında haricinde, Void Elf'ler ve Blood Elf'ler neredeyse ayırt edilemez hale getirecek bazı cilt tonları alıyor.



Son olarak World of Warcraft: Shadowlands'in resmi çıkış tarihi henüz açıklanmadı anca büyük ihtimalle Ekim-Kasım 2020 aylarından birinde piyasaya sürülecektir.



Kaynak: turkmmo.com