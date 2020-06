Eski New York Knicks koçu Mike Woodson, diğer Knicks başantrenörlüğü pozisyonu adaylarına göre en büyük avantajını açıkladı.



Woodson, yeni başkan Leon Rose ile Knicks'in koçluk pozisyonu için mülakat yapacak. Ancak, takımın eski koçu, bu pozisyon için Tom Thibodeau, Kenny Atkinson, Jamahl Mosely, Will Hardy ve Ime Udoka ile savaşmak zorunda.



Woodson, Knicks ile üç sezonda 109-79'luk bir derece yakalamıştı. 2012-13 sezonunun New York kadrosu, takım tarihlerinde playoff yapan son takım olma özelliğini koruyor ve Woodson da mevzubahis kadronun koçuydu.



SNY'den Ian Begley ile yaptığı bir röportajda Woodson, Knicks işi için neden doğru adam olduğuna inandığını anlattı:



"Ben buradayken işimi yapmıştım. Maç kazanıyorduk. Taraftarlar da devreye girmişlerdi. Birçok gece, Garden'dan taraftarların yaptığımız şeyden gurur duyduklarını ve heyecanlandıklarını düşünerek ayrılıyordum."



"New York'a geri dönüp kazanan bir ekip oluşturmalarına yardımcı olabilir miyim? Bu konuda kesinlikle güvenim tam. Yönetimdeki kişilerle, Leon (Rose), (GM) Scott (Perry) ve Jim (Dolan) ve şirkette barındırdıkları diğer herkesle birlikte, kazanan bir ekip oluşturacaklarını düşünüyorum. Günün sonunda, bunun gerçekleşmesi, herkesin bir arada olmasını gerektirir. Ben en son buradayken, yaptığımız şey buydu. Ben buradayken hepimizin iyi bir iş ilişkisi vardı. Bu kesinlikle tekrar gerçekleşebilir."



Knicks, süperstarlar Kevin Durant ve Kyrie Irving için yeterli maaş kapasitesine sahip olmasına rağmen, iki yıldız da New York ile bir görüşme yapmamış ve Brooklyn Nets'e gitmişlerdi.



2019-20 sezonu Mart ayında askıya alınmadan önce, Knicks'in sadece 21 galibiyeti vardı ve Orlando'daki "bubble" maçlarına katılan 22 takım arasında olmayacak.