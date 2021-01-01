Wood'un kötü pası, taraftarı kafadan vurdu!

Houston Rockets pivotu Christian Wood'un dün gece Charlotte Hornets'a karşı oynadığı maçta verdiği kötü bir pas, saha dışındaki bir taraftarın kafasına çarptı.



İlk yarının son 10 saniyesinde Wood bir savunma ribaundu aldıktan sonra takım arkadaşı Josh Christopher'a pas vermeye niyetlendi.



Lakin Wood'un bu kötü pası Christopher'ın ulaşamayacağı bir noktaya giderek, saha kenarındaki koltukların arkasında olaydan habersiz bir şekilde yürüyen bir taraftarın kafasına çarptı.







Wood, olayı gülüp geçerek karşılayan taraftar için, "Umarım iyidir. Bir maç için bilete ihtiyacı varsa, o iş bende." açıklamasında bulundu.



Bu korkunç pasa ek olarak Wood, Charlotte'a karşı alınan 99-123'lük yenilgide 16 sayı ve 9 ribaund kaydetmişti.



