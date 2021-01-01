Wood: "Maksimum kontratlık oyuncu olacağım"

Houston Rockets pivotu Christian Wood, gelecekte "maksimum kontrat değerinde" bir oyuncu olacağını söyledi.



Birçok kişi yıldız potansiyeline pek inanmıyor olsa da, Wood, maksimum sözleşmeli oyuncu olarak geleceği hakkında herhangi bir şüphesi olmadığını belirtti:



"Kontratımın süresi bitene kadar, taraftarlara maksimum kontrat değerinde bir oyuncu olduğumu göstermek istiyorum... Bunu kanıtlama yolunda oynamak zorundayım. İnşallah, sakatlık olmadan, önümüzdeki sezon çok daha iyi olacağım."



%52 şut isabetiyle maç başına 21.1 sayı, 9.8 ribaund ve 1.2 blokluk sezon ortalamaları ile Wood, şimdiden yıldızlığın eşiğinde ve Houston'ın en iyi oyuncusu konumunda.



