Wood: "Lakers maçını daire içine aldım, Davis'i bekliyorum!"

Houston Rockets pivotu Christian Wood, Los Angeles Lakers süperstarı Anthony Davis'e karşı özel bir performans göstermeyi planladığını söyledi.



Wood, Davis'e karşı oynama şansının bulunduğu Lakers maçlarını özellikle daire içine aldığını açıkladı.



Dün akşam Magic'e karşı alınan 132-90'lık galibiyette 22 sayı ve 15 ribaund ile oynamış olan Wood, şu şekilde konuştu:



"Takvimde daire içine aldığım birkaç maç var... ve Anthony Davis ile Lakers'a karşı olan maç kesinlikle bunlardan biri. Hareketlerine dikkat ettiğim, özellikle izlediğim bir adamdır. Kafamda, eğlenceli bir eşleşme olan ve ona karşı elimden gelen ne varsa yapacağım bir maç hayal ediyorum."



Wood, 2020-21 sezonunda oynadığı beş maçta 23.6 sayı ve 10.0 ribaund ortalamalarına sahip.



