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Wood: "Houston benim yuvam, kalmak isterim"

Houston Rockets pivotu Christian Wood, Houston'da kalmak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets pivotu Christian Wood, Houston'da kalmak istediğini söyledi.

Kariyerinde ilk kez adını her gün takas dedikodularında gören Wood, kendisiyle ilgili söylentileri araştırdığını itiraf etse de, adını bu tarz haberlerde görmekten hoşnut olmadığını belirtti:

"İlk defa adım takas söylentilerinde geçiyor. Pek hoşuma giden bir durum değil. Ben bu organizasyona bağlı biriyim ve onların da aynı hisleri paylaştığını biliyorum. Karşılıklı olarak birbirimize elimizden geleni sunuyoruz. Burada olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Bu son takas gününün geçmesini bekliyorum açıkçası."

Wood daha sonra Houston'dan ayrılmak istemediğini yineledi:

"Burası benim yuvam. Olmak istediğim yer. (Stephen) Silas'a, Tilman'a (Fertitta), Pat'e (Fertitta) ve Raf'e (Stone) d bunu söylemiştim ve onların da düşünceleri aynı şekilde."

Wood, sezonda 17.7 sayı ve 10.3 ribaund ortalamalarına sahip.


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