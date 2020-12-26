Wolves'ta oyunculara yasak: "Markete gidemezsiniz"

İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da, kulüp yönetimi aldığı kararla oyunculara markete gidilmesini yasakladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wolves'ta oyunculara yasak: 'Markete gidemezsiniz'
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26 Aralık 2020 18:05
Premier Lig ekibi Wolverhampton, oyuncularına ilginç bir yasak getirdi. Kulüp yönetimi aldığı kararla futbolcuların markete gitmesini yasakladı.

Wolverhampton Kulübü, bu kararın alınma nedeni olarak koronavirüs pandemisini gösterdi.

"KENDİMİZİ KORUMALIYIZ"

Teknik direktör Nuno Espirito Santo, maç sonu açıklamasında; "Bu karar kendinizi korumanızla ilgili. Koronavirüsün daha bulaşıcı hale geldiği bir dönemdeyiz. Bu nedenle onlar markete gitmeyecekler, ihtiyaçları olan şeyleri kulüp oyuncularına sağlayacak." dedi.

Wolverhampton takımı, koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde de benzer bir uygulamayı devreye sokmuştu.



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