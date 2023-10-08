Wolves ve Aston Villa puanları paylaştı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton'ın Aston Villa'yı ağırladığı maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolves ve Aston Villa puanları paylaştı
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08 Ekim 2023 18:17
Son güncelleme 08 Ekim 2023 18:18
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, Aston Villa'yı konuk etti.

Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Wolverhampton'ın golünü 53. dakikada Hwang Hee-chan, Aston Villa'nın golünü ise 55. dakikada Pau Torres kaydetti.

90+4. dakikada bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen Wolverhamptonlı Mario Lemina, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 16, Wolverhampton ise 8 puana ulaştı.

Ligde bir sonraki hafta Wolverhampton, Bournemouth'a konuk olacak. Aston Villa ise West Ham'ı ağırlayacak. 

 

 

 

 

 

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