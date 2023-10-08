İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Wolverhampton, Aston Villa'yı konuk etti.



Molineux Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Wolverhampton'ın golünü 53. dakikada Hwang Hee-chan, Aston Villa'nın golünü ise 55. dakikada Pau Torres kaydetti.



90+4. dakikada bir zamanlar Galatasaray'da forma giyen Wolverhamptonlı Mario Lemina, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.



Bu sonuçla birlikte Aston Villa 16, Wolverhampton ise 8 puana ulaştı.



Ligde bir sonraki hafta Wolverhampton, Bournemouth'a konuk olacak. Aston Villa ise West Ham'ı ağırlayacak.























