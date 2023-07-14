"Wolves'un takas görüşmelerinde Towns'ın da adı geçti" iddiası!

Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın, bu yılın NBA Draftı öncesinde Wolves ile takas görüşmelerinde gündeme geldiği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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'Wolves'un takas görüşmelerinde Towns'ın da adı geçti' iddiası!
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14 Temmuz 2023 13:28
Minnesota Timberwolves yıldızı Karl-Anthony Towns'ın, bu yılın NBA Draftı öncesinde Wolves ile takas görüşmelerinde gündeme geldiği bildirildi.

Towns'ın Timberwolves ile geleceğinin, takımla dört yıllığı 224 milyon dolarlık 'supermax' uzatmasının ilk sezonuna giriş yapacak olsa da an itibariyle belirsiz durumda olduğu öne sürüldü.

SNY.tv'den Ian Begley, ESPN'den Zach Lowe'un podcast'inde Wolves'un Haziran ayında Towns'ın da yer aldığı bazı takas görüşmeleri yaptığını söyledi:

"Draft öncesinde Timberwolves ve diğer takımlar arasında bazı görüşmeler vardı ve Towns'ın da adı geçiyordu. Timberwolves'un Towns'ı gönderme konusunda ne kadar istekli olduğunu bilmiyorum."

Wolves ekibi Rudy Gobert karşılığında draft hakkının kontrolünü Utah Jazz'e takas etmiş olduğu için, kimilerine göre kadronun Anthony Edwards etrafında dengelemesinin en uygun yolu, Towns'ın takas edilmesinden geçiyor.

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