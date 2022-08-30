Wolves'ten Denayer'e teklif

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'un, serbest statüde yer alan Jason Denayer'e 3 yıllık kontrat teklif ettiği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wolves'ten Denayer'e teklif
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30 Ağustos 2022 16:18
Lyon'dan ayrıldıktan sonra Türk takımlarıyla da adı geçen Jason Denayer'e yeni bir talip çıktı.

İngiliz basınında yer alan haberde, Wolverhampton'un Belçikalı savunma oyuncusuna 3 yıllık kontrat teklif ettiği aktarıldı. İki taraf arasında yapılan görüşmelerin olumlu şekilde devam ettiği ifade edildi.

Denayer'in, kariyerinde daha önce Manchester City ve Sunderland formaları giymesi nedeniyle İngiltere tecrübesinin bulunduğu aktarıldı.

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