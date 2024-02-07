Minnesota Timberwolves'un, son takas gününde Toronto Raptors'tan Dennis Schröder ve Charlotte Hornets'tan Kyle Lowry'yi hedef aldığı iddia edildi.



Timberwolves'un Perşembe günkü son takas tarihi öncesinde tecrübeli bir point guardı kadrosuna katmak istediği bildirildi.



The Athletic'ten Jon Krawczynski, Schröder ve Lowry'nin, Mike Conley'in arkasında yedek oyuncu arayan Wolves'un hedef aldığı isimler arasında yer aldığını söyledi.



Raporda ayrıca potansiyel opsiyonlar olarak San Antonio Spurs guardı Tre Jones, Detroit Pistons guardı Monte Morris ve Washington Wizards guardı Tyus Jones'un da adı geçti.



Hornets ekibi Terry Rozier'ı Miami'ye gönderen bir anlaşmayla gelen Lowry'yi kadrosunda tutmuş olsa da, tecrübeli oyuncunun Charlotte'ta oynaması beklenmiyor.



Lowry'nin son takas günü geçtikten sonra takımıyla buy-out anlaşması yapacağı ve ikinci lüks vergisi apronuna girmeyen başka bir ekiple sözleşme imzalayacağı tahmin ediliyor.



