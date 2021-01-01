"Wolves, Simmons için yıldızlarını vermek istemiyor" iddiası

Minnesota Timberwolves'un, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons için yapabileceği potansiyel takasta Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards veya D'Angelo Russell'ı vermeyi tercih etmediği iddia edildi.



Timberwolves'un, Simmons'ı almakla ilgilendiğini ifade eden takımlar arasında yer aldığı söylenmişti.



The Athletic'den John Krawczynski'ye göre, Minnesota takımı anında geliştirebilecek bir oyuncu eklemeyi çok istese de, mevcut yıldızlarından hiçbirini takas etmemeyi tercih ediyor.



Krawczynski, "Athletic NBA Show" podcast'inde Sixers'la ilgili şunları söyledi:



"Simmons karşılığında, onlara hemen yardım edebilecek birini istiyorlar. Ama Timberwolves, Anthony Edwards veya Karl-Anthony Towns'ı takas etmek istemiyor. Bunlar anlaşmayı bozan şeyler. Ve D'Angelo Russell'ı yollamayı da pek düşünmüyorlar."



Birkaç takımın Avustralyalı yıldız için kendi önemli oyuncularını takas etmek istememesiyle, zaman geçtikçe Philadelphia'nın, Simmons takasıyla ilgili avantajını kaybetmeye başladığı düşünülüyor.



