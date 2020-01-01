Wolves, James Wiseman'ı seçebilir

Minnesota Timberwolves'un, Bleacher Report'tan Jonathan Wasserman'a göre, 2020 NBA Draftı'nda 1 numaradan, yıldız adayı James Wiseman'ı seçebileceği iddia edildi.



Timberwolves'un, Wiseman'ı seçmesi durumunda bile, bunun kendisinin Minnesota'da kalacağı ve takas edilmeyeceği anlamına gelmediği kaydedildi.



Wasserman, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Birçok kaynak Bleacher Report'a, Timberwolves için şu anda duymaya devam ettikleri ismin James Wiseman olduğunu söylediler. Golden State Warriors'daki bazı kişiler, Minnesota bu Draft hakkını tutsa da tutmasa da, Wiseman'ın 1 numaradan seçileceğini düşünüyorlar."



2020 NBA Draftı, 18 Kasım'da gerçekleşecek.



