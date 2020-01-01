Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Wolves, James Wiseman'ı seçebilir

Minnesota Timberwolves'un, Bleacher Report'tan Jonathan Wasserman'a göre, 2020 NBA Draftı'nda 1 numaradan, yıldız adayı James Wiseman'ı seçebileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Minnesota Timberwolves'un, Bleacher Report'tan Jonathan Wasserman'a göre, 2020 NBA Draftı'nda 1 numaradan, yıldız adayı James Wiseman'ı seçebileceği iddia edildi.

Timberwolves'un, Wiseman'ı seçmesi durumunda bile, bunun kendisinin Minnesota'da kalacağı ve takas edilmeyeceği anlamına gelmediği kaydedildi.

Wasserman, raporunda şu ifadelere yer verdi:

"Birçok kaynak Bleacher Report'a, Timberwolves için şu anda duymaya devam ettikleri ismin James Wiseman olduğunu söylediler. Golden State Warriors'daki bazı kişiler, Minnesota bu Draft hakkını tutsa da tutmasa da, Wiseman'ın 1 numaradan seçileceğini düşünüyorlar."

2020 NBA Draftı, 18 Kasım'da gerçekleşecek.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal