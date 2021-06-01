Wolves ile Bitci teknoloji arasında dev iş birliği

Dünyanın en çok takip edilen futbol ligi olan Premier Lig'de de artık Türk teknolojisi kullanılacak... Son dönemde hayata geçirdiği taraftar token projeleriyle tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Bitci Teknoloji, son olarak Premier Lig'in en köklü takımlarından Wolverhampton Wanderers (Wolves) ile blockchain teknolojileri geliştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma kapsamında, Wolves takımının taraftar token projesi Türk blockchain şirketi Bitci Teknoloji tarafından hayata geçirilecek. Bitci Teknoloji'nin blockchain platformu olan Bitcichain üzerinde çalışacak proje kapsamında üretilecek token'ların önce Bitci.com'da daha sonra ise dünyanın farklı borsalarında işlem görmesi hedefleniyor. Token projesine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Anlaşma kapsamında Bitci.com logoları Wolves takımının formalarında ve Wolves'un tarihi stadyumu Molineux'deki ekranlarda yer alacak.Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, Premier Lig'deki ilk blockchain projelerini Wolverhampton Wanderers ile hayata geçirecek olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederken, "Premier Lig bugün bütün dünyada açık ara en çok takip edilen futbol ligi. 188 farklı ülkede 1 milyara yakın haneye giren, 3 milyarın üzerinde izleyicisi bulunan Premier Lig'i Türk teknolojisiyle tanıştırmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu yolculuğa Ada futbolunun en köklü takımlarından olan Wolverhampton Wanderers ile çıkmak da bizim için ayrı bir mutluluk. Wolverhampton Wanderers'ın teknoloji ve inovasyon odaklı yaklaşımının yanı sıra taraftarlarıyla olan güçlü bağı da bu iş birliğini çok daha anlamlı kılıyor" dedi.Bu anlaşma ile Glasgow Rangers, Real Betis, McLaren Racing ve İspanya Milli Futbol Takımı'nın ardından yurt dışındaki beşinci iş birliğine imza attıklarını hatırlatan Onur Altan Tan, "2018 yılında bir blockchain araştırma ve geliştirme firması olarak çıktığımız yolda, bugün özellikle kendi blockchain'imiz olan Bitcichain üzerinde hayata geçirilen projelerle bir dünya markası haline geldik. Çok değerli kulüplerle yaptığımız bu anlaşmalara yakın zamanda yenilerini ekleyeceğiz. Hem hali hazırda bulunduğumuz liglerdeki varlığımızı güçlendirecek hem de yeni coğrafyalar ve yeni spor organizasyonlarında yapacağımız anlaşmalarla Bitci'nin küresel yolculuğunu bir adım ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.Wolves Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdürü Russel Jones ise "21/22 sezonu resmi forma kol sponsorumuz Bitci.com'un Wolves ailesine katılmasından dolayı çok mutluyuz. Bitci.com ile gerçekleştirdiğimiz konuşmalar sırasında, bizim büyüme heyecanımızı ve yenilikçi, meydan okuyan değer sistemimizi paylaştıklarını gördük. McLaren ve Rangers ile başarılı partnerlikleri bulunan Bitci.com'un Premier Lig'deki ilk iş ortağı olduk. Fan token projesi, İngiltere ve diğer ülkelerde bulunan taraftarlarımızın kulüpleriyle olan etkileşimlerini artırmak için yeni bir yol. Bu projeyi hayata geçirmeyi dört gözle bekliyoruz."