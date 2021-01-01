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"Wolves, halen Simmons ile en çok ilgilenen takım" iddiası

Minnesota Timberwolves'un, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile halen "en çok ilgilenen takım" olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves'un, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile halen "en çok ilgilenen takım" olduğu iddia edildi.

Bu yaz takaslanması beklenen 76ers All-Star'ının, antrenman kampı için Philadelphia'da olmayacağına dair yakın zamanda birkaç söylenti çıkmıştı.

The Athletic'den Shams Charania, yakın tarihli bir röportajda Timberwolves'un "Ben Simmons'la en çok ilgilenen takımlardan biri olduğunu" belirtti.

Charania, bu söylentilerin antrenman kampının başlamasına yakın bir zamanda, doruğa çıkmasını beklediğini de sözlerine ekledi.

Simmons'ın 2021 playofflarındaki performansı sonrası, Sixers ekibi kendisini takas bloğuna koymuştu.


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