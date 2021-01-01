Wolves ekibi Rosas ile yolları ayırdı, KAT şok oldu!

Minnesota Timberwolves, basketbol operasyonları başkanı Gersson Rosas ile yollarını ayırma kararı aldı.



Takım sahibi Glen Taylor, hamleyi duyururken, "Bir organizasyon olarak, taraftarlarımızın ve şehrimizin gurur duyabileceği, kazanmaya yönelik bir takım oluşturmaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.



Hamleyi antrenman kampından yalnızca altı gün önce yapmış olan Wolves'un, daha önce Houston Rockets, Philadelphia 76ers ve Detroit Pistons ile çalışmış olan Sachin Gupta'yı geçici olarak basketbol operasyonlarının başına getirdiği belirtildi.



Rosas'ın, görevden alındığı günün sabahı takımla hala toplantılar düzenlediği ve bu kararın, "WTF" (N'oluyor ulan?) şeklinde tweet atan Karl-Anthony Towns dahil takımın bünyesindeki diğer kişileri ve oyuncuları oldukça şaşırttığı kaydedildi.



"İŞLEVSİZ" OLARAK TANIMLANDI



Kaynakların The Athletic'e verdiği bilgiye göre, Wolves yönetimi, Rosas'ın işini yürütme şekliyle ilgili endişelerini dile getiren birkaç çalışanı dinledi ve durumu ele almak için daha fazla beklememeye karar verdi.



Rosas'ın görev süresinin, yönetimdeki bazı kişiler tarafından gerilimli ve "işlevsiz" olarak tanımlandığı söylendi. Rakip takım yöneticileri ve temsilcilerinin de Rosas'ın ilişkilere ve müzakerelere karşı tutumundan şikayetçi oldukları, bu şikayetlerin de zamanla yönetim katına ulaşmaya başladığı bildirildi.



ELTON BRAND, EN GÜÇLÜ ADAY OLABİLİR



Bleacher Report'tan Jake Fischer, Minnesota'nın sahipleri Marc Lore ve Alex Rodriguez'in, pozisyonun yeni adayı olarak Philadelphia 76ers genel menajeri Elton Brand'i "çok uygun gördüklerini" belirttiklerini aktardı.



