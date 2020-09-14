Wolves deplasmanda kazandı

Premier Lig'in ilk haftasında Sheffield United ile Wolverhampton, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.
Karşılaşmada goller; 3. dakikada Raul Jimenez ve 6. dakikada Romain Saiss'den geldi.
Wolverhampton, ligin 2. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Sheffield United ise aynı haftada, Aston Villa'ya konuk olacak.
Karşılaşmada goller; 3. dakikada Raul Jimenez ve 6. dakikada Romain Saiss'den geldi.
Wolverhampton, ligin 2. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Sheffield United ise aynı haftada, Aston Villa'ya konuk olacak.