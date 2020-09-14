Wolves deplasmanda kazandı

Premier Lig'in ilk haftasında Sheffield United ile Wolverhampton karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; wolves.co.uk
Wolves deplasmanda kazandı
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14 Eylül 2020 21:53
Premier Lig'in ilk haftasında Sheffield United ile Wolverhampton, Bramall Lane'de karşı karşıya geldi. Deplasman ekibi maçı 2-0 kazandı.

Karşılaşmada goller; 3. dakikada Raul Jimenez ve 6. dakikada Romain Saiss'den geldi.

Wolverhampton, ligin 2. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Sheffield United ise aynı haftada, Aston Villa'ya konuk olacak.

 



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