İngiltere Premier Lig 19. hafta karşılaşmasında Wolverhampton deplasmanda konuk olduğu Brentford'u 4-1 mağlup etti.



Brentford'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Mario Lemina, 14 ve 28. dakikalarda Hwang Hee-Chan ve 79. dakikada Jean-Ricner Bellegarde, Brentford'un tek golünü 16. dakikada Yoane Wissa kaydetti.



Wolverhampton bu galibiyetle puanını 25'e çıkartırken, Brentford ise 19 puanda kaldı.



Wolverhampton bir sonraki karşılaşmasında sahasında Everton'u ağırlarken, Brentford deplasmanda Crystal Palace'ye konuk olacak.





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