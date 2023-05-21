Wolves'dan dev takas: Neves- Fati

Diario Sport'un haberine göre Wolves oyuncusu Ruben Neves'in Barcelona ile anlaştığını yazdı. Haberin devamında Wolverhampton'ın Ansu Fati'ye teklif yapacağını öne sürdü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wolves'dan dev takas: Neves- Fati
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21 Mayıs 2023 17:00
Gelecek sezon takımda kalmak istemediğini takıma bildiren Ruben Neves için Barcelona ile 4 yıllık anlatığı ve takımların anlaşmasını beklemeye başladığı öğrenildi. Barcelona'nın bu transfer için bonservis ödememek istememesinden dolayı takas yoluna gitmek istediği gelen bilgiler arasında.

EN BÜYÜK ADAY FATİ

Jorge Mendes'in Wolverhampton yöneticileriyle yaptığı görüşmede Barcelona'nın Fati'yi göndermek istediğini ve 30 milyon euro ödeyerek bu transferi bitirebileceklerini söyledi. Ansu Fati'nin bu transferi kabul etmemesi durumunda en güçlü aday Sergiño Dest olacak.

34 MAÇTA 6 GOL 1 ASİST

Ruben Neves bu sezon Premier Lig'de çıktığı 34 maçta 6 gol 1 asistlik performans sergilerken bir diğer aday Ansu Fati 33 La Liga maçında 4 gol 3 asistlik katkı sağladı.

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