Wolves'dan Beverley'ye 13 milyon dolarlık kontrat!

Minnesota Timberwolves'ın veteran point guardı Patrick Beverley, Timberwolves ile tek yıllığı 13 milyon dolarlık bir uzatma kontratı yapma üzerine anlaştı.



Beverley, yıllar boyunca draft yoluyla genç yetenekler edindikten sonra yükselişe geçen Timberwolves ekibi için istikrarlı bir varlık olmuştu.



33 yaşındaki oyuncu bu sezon şu ana kadar oynadığı 38 maçın 34'ünde ilk beş başlayarak, %34 üçlük isabetiyle 9.0 sayı, 4.9 asist, 4.4 ribaund ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuştu.



Wolves ekibi, Beverley oynadığı zaman 21-17 serisine sahipken, oynamadığı maçlarda 9-10'luk bir seriye sahip.



