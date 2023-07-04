Wolves'dan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık max kontrat!

Minnesota Timberwolves ve yıldız guard Anthony Edwards'ın beş yıllığı 260 milyon dolarlık çaylak maksimum uzatma kontratı imzalama üzerine anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wolves'dan Anthony Edwards'a 260 milyon dolarlık max kontrat!
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04 Temmuz 2023 09:40
Minnesota Timberwolves ve yıldız guard Anthony Edwards'ın beş yıllığı 260 milyon dolarlık çaylak maksimum uzatma kontratı imzalama üzerine anlaştıkları bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, Edwards'ın yeni anlaşmasının hiçbir opsiyon olmaksızın tamamen garanti edildiğini söyledi ve 21 yaşındaki oyuncu, Tyrese Haliburton, LaMelo Ball ve Desmond Bane ile birlikte 2020 NBA Draft sınıfından beş yıllık maksimum uzatma alan dördüncü oyuncu oldu.

Edwards, anlaşma sonrası "Bu inanılmaz Timberwolves organizasyonunun bir parçası olarak Minnesota'da kalacağım için oldukça minnettar ve heyecanlıyım. Sıkı çalışmanın sizi nerelere taşıyabildiğini görmek harika." ifadelerini kullandı.

Bu sezon kariyerinde ilk kez All-Star seçilmiş olan Edwards, Timberwolves için maç başına kariyer rekoru olan 24,6 sayı ortalaması yakalamış ve baldır sakatlığı nedeniyle 29 maçta forma giyebilen Karl-Anthony Towns'ın yokluğunda takımın hücum yükünü sırtlamıştı.

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