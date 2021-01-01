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Wolves, D'Angelo'yu halen "çekirdeğinin bir parçası" olarak görüyor

Minnesota Timberwolves'un, D'Angelo Russell'ı halen "çekirdeğinin bir parçası" olarak kabul ettiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Minnesota Timberwolves'un, D'Angelo Russell'ı halen "çekirdeğinin bir parçası" olarak kabul ettiği iddia edildi.

The Athletic'e göre Timberwolves, Andrew Wiggins karşılığında takas ettiği Russell ile ilgili karışık sonuçlar elde etmiş olsa da, kendisini "hala çekirdeğin bir parçası olarak görüyor ve öyle kalmasını istiyor".

Russell, 2019'da Golden State Warriors ile dört yıllığı 117 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamıştı ve 2021-22 sezonu için 30 milyon dolar, 2022-23 sezonu için ise 31.4 milyon dolar alacağı bulunuyor.

D'Angelo geçtiğimiz sezon maç başına 28.5 dakika sahada kalarak 19.0 sayı, 2.6 ribaund ve 5.8 asist ortalamaları tutturmuştu.


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