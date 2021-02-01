Wolverhampton'dan Gaziantep FK'ya transfer

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, savunma hattına Wolverhampton'dan takviye yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; wolves.co.uk
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Wolverhampton'dan Gaziantep FK'ya transfer
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01 Şubat 2021 18:17
Süper Lig takımlarından Gaziantep FK, son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton forması giyen, defans oyuncusu Roderick Miranda ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Gaziantep FK'dan yapılan açıklamada "Roderick Miranda'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.

Roderick Miranda kimdir?

30 Mart 1991 yılında Portekiz'in Odivelas şehrinde dünyaya gelen Miranda, futbola ülkesinin köklü takımlarından Benfica alt yapısında başladı. Stoper mevkisinde forma giyen 1.91 cm boyundaki Miranda, güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle adından söz ettirdi. Kariyerinde Deportivo, Rio Ave, Olympiakos ve Wolverhampton gibi önemli takımlarda da forma giyen Miranda, 212 resmi müsabakaya çıktı. Portekiz Milli takımının alt yaş kategorilerinde de 45 kez forma giyen başarılı futbolcu, önümüzdeki süreçte Gaziantep FK için ter dökecek.





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