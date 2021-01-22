Wolverhampton'a La Liga'dan forvet transferi

Premier Lig ekibi Wolverhampton, flaş forvet transferini tamamlamaya hazırlanıyor.



Raul Gimenez'in Arsenal maçında talihsiz bir şekilde kafatasının kırılması sonrası forvetsiz kalan İngiliz ekibi, bu mevkideki boşluğu Real Sociedad'tan Willian Jose ile doldurmak istiyor.



20 MİLYONLUK OPSİYON



Sky Sport İtalya'dan Fabrizio Romano'nun haberine göre; Wolves forvet oyuncusunu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayacak. Willian Jose'nin satın alma opsiyonu 19-20 milyon avro civarında olacak.



Sağlık kontrolleri için planın da yapılmasıyla beraber, transfer kısa süre içinde açıklanacak. Bu transfer sonrası Wolverhampton'da Cutrone ile yollar ayrılacak.



29 yaşındaki Willian Jose, bu sezon takımıyla çıktığı 13 resmi maçta 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.



