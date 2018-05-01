Wolverhampton Talisca'dan sonra Elia'yı da istiyor

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'e çıkmayı garantileyen'dan sonra Süper Lig'de forma giyen bir yıldıza daha talip oldu.Wolverhampton Wanderers Medipol Başakşehir formasi giyeniçin sezon sonunda teklifte bulunacak.İngiliz ve Hollanda basınında geniş yer bulan haberde Wolverhampton'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Medipol Başakşehir'i yaklaşıkteklifte bulunacağı belirtildi. Gelecek yıl Premier League'de mücadele edecek Wolverhampton'ın sahibi olan Çin merkezlişirketinin, bu transfer sezonunda önemli bir bütçe ayırması bekleniyor.Başakşehir, Elia'yı sezon başında Feyenoord'dan yaklaşık 1,1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Hollandalı oyuncu bu sezon turuncu-beyazlı ekibin formasıyla 29 maça çıkarken, 8 gole imza atmayı başardı.Ada basını geçtiğimiz haftalarda Wolverhampton'ın bonservisi Benfica'da olan Anderson Talisca ile de ilgilendiğini gündeme getirmişti.