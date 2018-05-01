  •  
    Sezon sonu bedavaya 22'lik gol+asist makinesi
  •  
    Galatasaray şampiyon olursa flaş Tudor kararı
  •  
    Dünyanın en pahalı 11'i açıklandı! Şaşırtan isim!
  •  
    F.Bahçe'den MANU'nun yıldızına "RESMİ" teklif!..
  •  
    Garry'e 4 talip birden! "Sezon sonu görüşelim"

Wolverhampton Talisca'dan sonra Elia'yı da istiyor

Gelecek sezon Premier League'de mücadele edecek Wolverhampton Wanderers, Talisca'dan sonra Elia'yı da gündemine aldı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Wolverhampton Talisca'dan sonra Elia'yı da istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mayıs 2018 14:50
Premier League'e çıkmayı garantileyen Wolverhampton Wanderers, Anderson Talisca'dan sonra Süper Lig'de forma giyen bir yıldıza daha talip oldu.

Wolverhampton Wanderers Medipol Başakşehir formasi giyen Eljero Elia için sezon sonunda teklifte bulunacak.

İngiliz ve Hollanda basınında geniş yer bulan haberde Wolverhampton'ın 31 yaşındaki kanat oyuncusu için Medipol Başakşehir'i yaklaşık 1,7 milyon euroluk teklifte bulunacağı belirtildi. Gelecek yıl Premier League'de mücadele edecek Wolverhampton'ın sahibi olan Çin merkezli Fosun International şirketinin, bu transfer sezonunda önemli bir bütçe ayırması bekleniyor.

Başakşehir, Elia'yı sezon başında Feyenoord'dan yaklaşık 1,1 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Hollandalı oyuncu bu sezon turuncu-beyazlı ekibin formasıyla 29 maça çıkarken, 8 gole imza atmayı başardı.

Ada basını geçtiğimiz haftalarda Wolverhampton'ın bonservisi Benfica'da olan Anderson Talisca ile de ilgilendiğini gündeme getirmişti.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için