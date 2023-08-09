Wolverhampton, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı

Wolverhampton, teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Wolverhampton, Julen Lopetegui ile yollarını ayırdı
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09 Ağustos 2023 00:47
Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton Wanderers'ta sürpriz bir ayrılık gerçekleşti. 

Wolves, 56 yaşındaki İspanyol teknik direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada ''Julen Lopetegui ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.'' ifadeleri kullanıldı. 

1 YIL GÖREVDE KALDI 

2022 yılında göreve gelen Lopetegui, Wolverhampton'ın başında 27 karşılaşmaya çıktı. İspanyol teknik adam maç başına 1.30 puan ortalaması yakaladı.

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