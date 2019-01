Wolfteam Türkiye Kupası'nda şampiyon 1907 Fenerbahçe!

Türkiye'nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen, ASUS Wolfteam Türkiye Kupası finali 26 Ocak Cumartesi günü, 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor takımları arasında oynandı. Grand Pera'da gerçekleşen muhteşem final turnuvasında Galatarasay Espor'u 3-0'lık skorla yenen 1907 Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırdı.



Netmarble Türkiye'nin, Wolfteam oyunu için düzenlediği ve Türkiye'nin en güçlü espor takımlarının mücadelesine sahne olan ASUS Wolfteam Türkiye Kupası muhteşem bir derbiyle final yaptı. 1907 Fenerbahçe ve Galatasaray Espor takımları 26 Ocak 2019 Cumartesi günü saat 14:00'te Grand Pera Emek Sahnesi'nde karşı karşıya geldi. Dev derbi Youtube üzerinden canlı olarak yayınlandı.





ASUS Wolfteam Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe 1907

ASUS Wolfteam Kupası Mavi Sezon'un yenilgisiz şampiyonu ve Kırmızı Sezonun yenilgisiz lideri 1907 Fenerbahçe, turnuvanın ilk karşılaşmasının oynandığı Kapadokya Haritası'nda Galatasaray Espor'a karşı avantajlı başladı. 1907 Fenerbahçe haritadaki ilk 4 oyununu kazandı, ardından Galatasaray Espor durumu dengeledi ancak ilk raundu 1907 Fenerbahçe 16-15 kazanmayı başardı.





Karşılaşmanın ikinci haritası ise Saray Haritası oldu ve 1907 Fenerbahçe bu haritayı da 16-14 gibi yakın bir skorla kazandı. Şampiyonluk maçının son haritası ise Depo Haritası oldu. Bu oyunda yine 1907 Fenerbahçe oyun üstünlüğünü bırakmadı ve rakibini 16-5 mağlup etti ve 3-0'lık skorla şampiyon oldu. Turnuvanın En Değerli Oyuncusu ödülünü ise 'TheJessly' aldı.



Şampiyonluk kupasını 1907 Fenerbahçe Wolfteam Takım Kaptanı Cenk 'CombatStar' Erşahin'e Wolfteam Yapımcı Stüdyosu Softnyx Genel Müdür Yardımcısı Sunghun Kim ve Netmarble EMEA Genel Müdürü Barış Özistek takdim etti.



Kupa finali nefesleri kesti

Wolfteam turnuvalarında takımların çok zevkli maçlara imza attıklarını belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, "İki takım da şampiyonluk için son derece istekliydi. Ligde şimdiye kadar 4 defa karşılaşmalarına rağmen maçlar hep beraberlikle sonuçlandı. Ancak finalin sadece bir kazananı olacaktı; o da Fenerbahçe oldu. ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Şampiyonu olan 1907 Fenerbahçe takımını tebrik ediyorum. Her iki takım da tutkuyla ve centilmence mücadele etti. Bize nefes kesici bir final yaşatan Wolfteam oyuncularına, takımlarını desteklemek için buraya gelen taraftarlara ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.



Kupa heyecanı Youtube'da yayınlandı

ASUS Wolfteam Türkiye Kupası Finali'ni canlı izlemek için yüzlerce Wolfteam hayranı Grand Pera Emek Sahnesi'ni doldurdu. Bunun yanı sıra www.youtube.com/user/JoygameWolfteam adresinden canlı olarak yayınlandı.



Netmarble Corporation Hakkında

Netmarble Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore'de kurulan Netmarble, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 5000'in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, MARVEL Future Fight, Seven Knights ve Paramanya'nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City'nin en büyük ortağı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi olan Netmarble'ın aynı zamanda Asya'nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya'nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır. Daha fazla bilgi için http://company.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz.