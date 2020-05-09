Wolfsburg'un istediği ikinci Fenerbahçeli

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolga Ciğerci yeniden Almanya'ya dönmeye hazırlanıyor. 2016-17 sezonunda Hertha Berlin'den Galatasaray'a transfer olan, Fenerbahçe'nin 2 sezon sonra sakat olmasına rağmen renklerine kattığı gurbetçi futbolcuya, altyapısından yetiştiği Wolfsburg'un talip olduğu öğrenildi. Sarı lacivertlilerde sakatlığı nedeniyle ilk sezon hiç forma giyemeyen Tolga Ciğerci bu sezon 22'si ligde, 6'sı Türkiye Kupası'nda olmak üzere olmak üzere 28 maçta görev yaparken, 2 gol attı ve 4 de asist yaptı.Takımda son yılı olan ve Fenerbahçe'nin gelecek planlarında düşünülmeyen 28 yaşındaki futbolcunun eski takımı Wolfsburg ile her konuda anlaştığı ve sezonun tamamlanmasıyla birlikte Alman ekibinin kadrosuna katılacağı öğrenildi. 6 yıl önce 1.5 milyon Euro'ya Hertha Berlin'e sattığı Tolga'yı bedelsiz olarak kadrosuna katmaya hazırlanan Wolfsburg'un Max Kruse'ye de talip olduğu ortaya çıktı. Kruse eski takımından gelen teklife henüz bir yanıt vermezken, hem Alman oyuncunun Fenerbahçe'de mutlu olması hem de yönetimin bırakmak istememesi nedeniyle bu transferin gerçekleşmesi çok da mümkün görünmüyor.