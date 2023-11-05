Bundesliga 10. hafta maçında Wolfsburg ile Werder Bremen ile karşı karşıya geldi.



Wolkswagen Arena'da oynanan maç 2-2 eşitlikle sona erdi. Werder Bremen'in golleri 7. dakikada Ducksch ve 65. dakikada Borre'den geldi. Wolfsburg'un gollerini 37. dakikada Cerny ve 59. dakikada Kevin Paredes attı. Maçta başka gol çıkmadı ve mücadele bu sonuçla sona erdi.



Wolfsburg'da Lacroix, 5 ve 88. dakikalarda gördüğü sarı kartlar sonucu takımını 10 kişi bıraktı.



Alınan bu sonuçlar birlikte Wolfsburg'un puanı 13'e, Bremen'in ise 10'a yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Wolfsburg, Mönchengladbach ile karşılaşacak. Werder Bremen ise Frankfurt'u ağırlayacak.



