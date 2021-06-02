Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel

Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Haber; AA
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Wolfsburg'un yeni teknik direktörü Mark van Bommel
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02 Haziran 2021 14:28
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Wolfsburg'da teknik direktörlük görevine Mark van Bommel getirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 44 yaşındaki Van Bommel ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Wolfsburg'un üst yöneticisi Jörg Schmadtke, Hollandalı teknik direktörün kulübün felsefesine uyduğunu aktardı.

Futbolcu olarak Barcelona, Bayern Münih ve Milan'da forma giyen Mark van Bommel, son olarak 2018-2019 yıllarında Hollanda'nın Eindhoven takımını çalıştırmıştı.

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