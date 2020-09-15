Wolfsburg, Tisserand'ı açıkladı!

Wolfsburg, Marcel Tisserand'ın Fenerbahçe'ye transferinin tamamlandığını açıkladı. Alman ekibinden yapılan açıklamada, "İki kulüp arasında yapılan anlaşma doğrultusunda transferin detayları paylaşılmayacaktır." ifadeleri yer aldı.



Alınan bilgilere göre Fenerbahçe, Wolfsburg'dan transfer edilen 27 yaşında ve 1.90 metre boyundaki savunmacı için 2 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Tisserand'ın maaşı



Kongo'da milli takım kaptanı olan 28 yaşındaki stoper, aynı zamanda 'Savunma Bakanı' lakabı taşıyor. Türkiye'de forma giyen vatandaşları Galatasaray'lı Luyindama ve Beşiktaş'lı N'Sakala ile de görüşmeler yapan deneyimli savunmacı, olumlu görüş alınca Türkiye'yi tercih etti. Yaklaşık 3 haftadır devam eden transfer görüşmelerinin ardından Tisserand'ın 4 yıllık sözleşme yapacağı ve yıllık 1.8 milyon euro maaş alacağı aktarıldı.