Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Wolfsburg, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 58. dakikalarda Felix Kalu Nmecha, 35. dakikada Ridle Baku ve 80. dakikada Jonas Olde Wind attı.



Ligde bundan önceki 3 maçından beraberlikle ayrılan Wolfsburg, 3 puan özlemine son verdi ve puanını 14'e yükseltti. Bochum ise 7 puanda kaldı.



Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Wolfsburg, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Bochum ise bu kez Borussia Dortmund'la deplasmanda karşılaşacak.



Görsel Kaynak: Wolfsburg / Twitter





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