Wolfsburg, özlemine 4 golle son verdi

Bundesliga'da Wolfsburg, sahasında Bochum'u 4-0 mağlup ederek 3 beraberlik sonrası kazandı.

Haber; Sporx.com
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Wolfsburg, özlemine 4 golle son verdi
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29 Ekim 2022 18:22
Almanya Bundesliga'nın 12. haftasında Wolfsburg, sahasında Bochum ile karşı karşıya geldi. Volkswagen Arena'daki mücadeleyi ev sahibi ekip 4-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 27 ve 58. dakikalarda Felix Kalu Nmecha, 35. dakikada Ridle Baku ve 80. dakikada Jonas Olde Wind attı.

Ligde bundan önceki 3 maçından beraberlikle ayrılan Wolfsburg, 3 puan özlemine son verdi ve puanını 14'e yükseltti. Bochum ise 7 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Wolfsburg, Mainz 05 deplasmanına gidecek. Bochum ise bu kez Borussia Dortmund'la deplasmanda karşılaşacak.

Görsel Kaynak: Wolfsburg / Twitter

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