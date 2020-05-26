Wolfsburg Leverkusen'e kabusu yaşattı

E. Frankfurt 3-3 Freiburg

Werder Bremen 0-0 B. M'Gladbach



Almanya 1. Ligi Bundesliga'nın 28. hafta mücadelesinde Leverkusen ile Wolfsburg karşı karşıya geldi.Bay Arena'da oynanan karşılaşmayı Wolfsburg deplasmanda 4-1 kazanarak haftanın en dikkat çeken sonuçlarından birine imza atmış oldu.Karşılaşmada Leverkusen 43'de Pongracic'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı. 64'de Arnold, 67'de Steffen ile 75'de tekrar Pongracic konuk ekip adına farkı 4'e çıkardı. 85. dakikada Baumgartlinger ise maçı 4-1'e getirerek skoru belirledi.Leverkusen koronavirüs döneminin ardından başlayan Bundesliga'da oynadığı ilk 2 maçı kazanmayı başarmıştı ancak bu yenilgiyle adeta soğuk duşu yaşadı.Bu sonuçla Leverkusen 53 puanda kaldı, Wolfsburg ise 42 puana yükselerek haftayı galibiyetle kapattı.Dortmund 0-1 Bayern Münih