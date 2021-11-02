Wolfsburg iddiasını sürdürdü, Salzburg ilk kez kaybetti!

Şampiyonlar Ligi'nde Wolfsburg kendi sahasında Salzburg'u 2-1 mağlup etti. İşte Wolfsburg-Salzburg karşılaşmasının detayları..

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Wolfsburg iddiasını sürdürdü, Salzburg ilk kez kaybetti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Kasım 2021 22:42
Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta karşılaşmasında Wolfsburg kendi sahasında Salzburg ile karşı karşıya geldi.

Volskswagen Arena'da oynanan karşılaşmayı Wolfsburg 2-1 kazandı. Alman ekibinin gollerini 3. dakikada Bote Baku ve 60. dakikada Lukas Nmecha kaydetti. Konuk ekip Salzburg'un tek golü ise 30. dakikada Max Wöber kaydetti.

Bu sonucun ardından Wolfsburg grupta puanını 5'e yükseltti ve üst tur iddiasını sürdürdü. Salzburg ise bu sezon tüm kulvarlarda ilk yenilgisini alarak 7 puanda kaldı.

Grupta 5. hafta maçlarında Wolfsburg Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. Salzburg ise Lille deplasmanına konuk olacak.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.