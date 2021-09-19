Wolfsburg ile Eintracht Frankfurt Bundesliga'nın 5. haftasında kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.
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Karşılaşmada Wolfsburg'un galibiyetine 1,63'lük oran verilirken Eintracht Frankfurt'un galibiyetine 3,55 ve beraberliğe ise 3,25'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,81 ve maçın 2,5 ÜST oranı ise 1,62 ile açıklandı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Wolfsburg'un atmasına 1,46 oran verildi, ilk golü Eintracht Frankfurt'un atmasına ise 2,12'lik oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz oranı ise 9,80 olarka oluştu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,56 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,87 ile bültende yer aldı.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.
Karşılaşmada Wolfsburg'un galibiyetine 1,63'lük oran verilirken Eintracht Frankfurt'un galibiyetine 3,55 ve beraberliğe ise 3,25'lik oran uygun görüldü. Maçın 2,5 ALT oranı 1,81 ve maçın 2,5 ÜST oranı ise 1,62 ile açıklandı.
WOLFSBURG - EINTRACHT FRANKFURT MAÇINA CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Karşılaşmada ilk golü Wolfsburg'un atmasına 1,46 oran verildi, ilk golü Eintracht Frankfurt'un atmasına ise 2,12'lik oran uygun görüldü. Maçın gol olmaz oranı ise 9,80 olarka oluştu.
KARŞILIKLI GOL VAR MI?
Wolfsburg - Eintracht Frankfurt maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 1,56 olarak açıklanırken Karşılıklı gol yok oranı ise 1,87 ile bültende yer aldı.
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