Geçen sezonu hayal kırıklığı ile kapatan ve yeni sezon öncesi seçime hazırlanan Galatasaray ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Alman basını, sarı-kırmızılıların orta saha transferiyle ilgili girişimini duyurdu.



G.SARAY, JOSUHA GUILAVOGUI İLE İLGİLENİYOR



Almanya'nın önde gelen gazetelerinden biri olan Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray, bonservisi Alman ekibi Wolfsburg'da olan ve kiralık olarak Fransa'da Bordeaux takımında oynayan Josuha Guilavogui ile ilgileniyor.



WOLFSBURG'A GERİ DÖNDÜ



Josuha Guilavogui'nin Fransız ekibiyle sözleşmesi bitti ve Wolfsburg'a geri döndü. Fransız futbolcu 36 maçta 1 gol 1 asistlik performans ortaya koydu. Oyuncu yeni bir maceraya hazır.



TRANSFER PİYASASI NASIL?



30 Haziran 2023 tarihine kadar Wolfsburg ile sözleşmesi olan futbolcu, önlibero mevkisinin yanı sıra merkez orta saha ve stoperde de oynayabiliyor. 1,88 boyundaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre; güncel piyasa değeri 3,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.





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