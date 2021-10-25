Wolfsburg'da Van Bommel dönemi çabuk bitti

Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Wolfsburg, teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayırdı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Wolfsburg'da Van Bommel dönemi çabuk bitti
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25 Ekim 2021 08:22
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Vfl Wolfsburg, teknik direktör Mark van Bommel ile yollarını ayırdı.

Wolfsburg kulübünden yapılan açıklamada, Mark van Bommel ile iş birliğinin sona erdirildiği belirtildi.

Wolfsburg Sportif Direktörü Jörg Schmadtke, 44 yaşındaki teknik direktörle aralarında birleştirici faktörlerden daha fazla ayırıcı faktör olduğunu vurgulayarak, "Takımın zorlu durumundan çıkmasına olan inancı eksikti ve iş birliğini sona erdirmeye karar vermemize neden oldu. Mark'a hem sporda hem de özel hayatında en iyisini diliyoruz." dedi.

Teknik direktör Mark van Bommel ise kulübün verdiği kararın kendisini şaşırttığını dile getirerek, "Karar beni hayal kırıklığına uğrattı çünkü birlikte başarıya giden yola geri dönmeyi başaracağımıza inanıyordum. Takımın, işleri tekrar hızlı bir şekilde tersine çevirmeyi başarmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Wolfsburg ligin 9. haftasında 13 puanla 9. sırada bulunuyor.


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