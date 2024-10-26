Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Alexander Blessin'in ekibi St. Pauli ile Ralph Hassenhüttl'ın yönetimindeki Wolfsburg 0-0 berabere kaldı.
Millerntor Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 8 puana ulaşan Wolfsburg istikrarsız gidişatını sürdürürken, 5 puana yükselen St. Pauli de alt sıralardan kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg sahasında Augsburg'u konuk ederken, St. Pauli deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.
Millerntor Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmazken, Wolfsburg'da forma giyen milli futbolcu Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte 8 puana ulaşan Wolfsburg istikrarsız gidişatını sürdürürken, 5 puana yükselen St. Pauli de alt sıralardan kurtulamadı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Wolfsburg sahasında Augsburg'u konuk ederken, St. Pauli deplasmanda Hoffenheim ile karşılaşacak.