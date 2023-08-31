Wolfsburg, Amin Sarr'ı kadrosuna kattı

Avrupa Transfer Haberleri: Wolfsburg, Lyon'dan 22 yaşındaki santrfor Amin Sarr'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Wolfsburg, Amin Sarr'ı kadrosuna kattı
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31 Ağustos 2023 16:41
Bundesliga ekibi Wolfsburg hücum hattını Olympique Lyon forması giyen Amin Sarr ile güçlendirdi.

Alman ekibi, 22 yaşındaki İsveçli santrfor Amin Sarr'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 

Satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu belirtildi. 

SEZON RAKAMI 

Olympique Lyon'un 11 milyon euro karşılığında geçtiğimiz sezon Heerenveen'den transfer ettiği Sarr geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada 6 gol, 7 asistlik performans sergilemişti. 

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