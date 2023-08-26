Wolfsburg, 2'de 2 ile başladı!

Wolfsburg, Köln'ü deplasmanda 2-1 mağlup etti ve yeni sezona ikide iki ile başladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Wolfsburg, 2'de 2 ile başladı!
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26 Ağustos 2023 18:33
Almanya Bundesliga'nın ikinci haftasında Wolfsburg, Köln deplasmanına konuk oldu. Wolfsburg, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 62 ve 72. dakikalawrda Jonas older Wind attı. Köln'ün tek golü 55. dakikada Lucas Waldschmidt'ten geldi.

Bu sonucun ardından Wolfsburg, szona ikide iki ile başladı ve 6 puana yükseldi. Köln, iki maç sonunda puansız kaldı.

Wolfsburg, gelecek hafta Hoffenheim deplasmanına gidecek. Köln ise Frankfurt'un konuğu olacak.

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