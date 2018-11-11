Wolfcity heyecanı Ankara'ya geliyor

Netmarble Türkiye tarafından Türkiye'nin en popüler bilgisayar oyunlarından biri olan Wolfteam için, Türkiye'nin 8 farklı ilinde düzenlenen ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamındaki Kırmızı Sezon Wolfcity Turnuvasının 3'üncü ayağı 11 Kasım 2018, Pazar günü Ankara'da gerçekleşecek. Angel Cafe'de düzenlenecek olan turnuvaya başkentli Wolfteam hayranlarının yoğun katılımı bekleniyor.



Turnuvalar 8 şehirde düzenleniyor



Türkiye'de 8 yıldan fazla bir süredir oyun severler tarafından büyük bir tutkuyla oynanan Wolfteam oyuncularının sayısı her geçen gün daha da artıyor. Bu ilgiyi karşılamak amacıyla Netmarble Türkiye, İzmir, Gaziantep, Ankara, Adana, Trabzon, Diyarbakır, Bursa ve Ankara olmak üzere 8 şehirde ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 kapsamında Wolfcity Turnuvalarını düzenliyor.



Büyük Final'in yolu Wolfcity Turnuvasından geçiyor



Ankara'da düzenlenecek turnuvada başarılı olacak oyuncu ve takımlar, Aralık ayında İstanbul'da düzenlenecek ASUS Wolfteam Türkiye Kupası 2018 finallerinde mücadele etme imkanı kazanacak.



Ankara'da Wolfteam'a büyük ilgi var



Netmarble olarak amaçlarının Türkiye'de gençlere esporu daha fazla sevdirmek ve turnuvalarda tecrübe kazanmalarını sağlamak olduğunu belirten Netmarble EMEA Genel Müdür Yardımcısı Aras Şenyüz, "Ülkemizde en çok ilgi gören espor turnuvaları arasında Wolfteam'in sağlam bir yeri var. 8 ilimizi dolaşan Wolfcity Turnuvaları ile yerimizi daha da güçlendiriyoruz. Wolfcity Turnuvaları başladığından bu yana da Ankaralı Wolfteam oyuncularının özel ilgisini hep yanımızda hissettik. Yine çekişmeli ve sportmence geçecek bir turnuva yaşayacağımıza inanıyorum. Bütün takım ve oyunculara başarılar diliyorum" dedi.



