Wojnarowski'ye göre, Nets'in playofflardaki en büyük problemi!

ESPN yazarı Adrian Wojnarowski, Brooklyn Nets'in playofflarda en büyük probleminin, "fizikli oyunculara karşı savunma yapmak" olacağını öngördü.



Wojnarowski, Doğu Konferansı'ndaki yöneticilerin Brooklyn'in bu playofflarda elenmesine yol açabilecek büyük bir kusura sahip olduğunu düşündüklerini, bunun ise "fizikli oyunculara karşı savunma yapmak olduğunu" ileri sürdü:



"Doğu'daki diğer yarışmacılar arasındaki mantık, Nets sağlıklı olduğunda aradaki yetenek farkının kaydadeğer olduğu. En iyi takım o takım. Ancak Philadelphia, Milwaukee, hatta Miami gibi takımlar bir araya geldiklerinde ve sağlıklı bir şekilde birlikte oynadıklarında, büyük anlarda hücumu kimin üzerinden ilerleteceklerini biliyorlar ve bir uyum yakalamış durumdalar.



Ve Brooklyn hücumunda kimin son şutu kullanacağı hakkında sürekli konuşmaya devam edip dursak da, bu ekibin playofflarda savunma da yapması gerekecek. Fizikli oyunculara karşı savunma yapabilmeleri icap edecek. Doğu'daki diğer yarışmacılar, Nets ile aralarında olan bu yetenek farkını, oyuncularının sahada birbirlerine olan aşinalık seviyeleriyle kapatabileceklerini düşünüyorlar.



Gerçek şu ki, Nets bu büyük üçlüsüyle playofflarda önemli anların içinde yer alacak, lakin normal sezonda bile henüz tam olarak bir araya gelemediler."



41-20'lik derecesi ile Nets ekibi, Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor.



