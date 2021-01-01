Wojnarowski: "Suns, CP3 için harcama yapmaya ne kadar istekli, kanıtlamalı"

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Phoenix Suns'ın yıldız oyuncusu Chris Paul'u önümüzdeki sezon için takımda tutma konusunda yaşadığı mücadeleyi açıkladı.



Suns'ın bu yıl NBA Finalleri'ne çıkmasıyla kadrosundaki diğer birçok oyuncu da performansını yükseltmişti ve bu oyuncuların da bir sonraki kontratlarında daha çok para kazanmaya bakmaları bekleniyor.



ESPN'in "Woj and Lowe" programında Adrian Wojnarowski, Phoenix ekibinin Paul dışında, Cameron Payne'in, Deandre Ayton'ın ve Mikal Bridges'in kontratlarıyla da ilgilenmek zorunda olduğunu belirtti:



"Sadece Chris Paul değil, ellerinde tutmak için ödeme yapmaları gereken Cameron Payne de var. Uzatmaya uygun durumda olan Deandre Ayton ve Mikal Bridges var.



Deandre Ayton bir maksimum kontrat isteyecek ve bu kontratı ona şimdi vermezseniz, gelecek yıl sınırlı bir serbest oyuncu olacak. Mikal Bridges da yılda 20 milyon dolar kazanan bir oyuncu olabilir.



Bu, (takım sahibi) Robert Sarver'ın bu iş için para harcamaya ne kadar istekli olduğunu test edecek. Chris Paul'un sözleşmesini feshetmesi ve serbest oyuncu piyasasına girmesi, akıl almaz bir durum değil. Bunun dışında Suns bu diğer durumlarla da ve rakiplerle de uğraşacak.



CP3 şu anki serbest oyuncu döneminde, geçen yıl OKC'deki dönemi sonrasında olduğundan çok daha fazla opsiyona sahip. 36 yaşında olsa bile."



