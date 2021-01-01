Wojnarowski: "Houston'ın, Wall için takas bulma olasılığı düşük"

ESPN yazarı Adrian Wojnarowski, Houston Rockets'ın John Wall için bir anlaşma bulma olasılığının düşük olduğunu söyledi.



Rockets ve Wall, bu sezon birlikte yeni bir takas hedefi bulmak için beraber çalışmaya karar vermiş olsalar da, veteran oyuncuyu takas etme isteği genel olarak düşük olabilir.



ESPN'in SportsCenter segmentinde yer alan Wojnarowski'ye göre, Houston'ın Wall için iyi bir takas anlaşması bulması pek olası değil:



"Bana kalırsa kontratında iki yılı ve 90 milyon doları aşan maaşı bulunan John Wall ile takas yapmak, Rockets birçok ilk tur Draft hakkını da beraberinde vermeye karar vermedikçe, neredeyse imkansız.



Bence bu senaryo pek olası gözükmüyor. Parasını alıp serbest kalmayı kabul etmedikçe, bir süre Houston'da kalacağını düşünüyorum, ki şu anda bunu yapmak da istemiyor."



Geçtiğimiz sezonki geri dönüşünden önce Wall, geçirdiği birden fazla ayak sakatlığı nedeniyle arka arkaya iki yıl kaçırmıştı. Rockets ile çıktığı 40 maçta 20.6 sayı ve 6.9 asist ortalamaları yakalayan Wall, değerini bir nebze kurtarmıştı.



Wall'un, Houston'ın Jalen Green, temsilcimiz Alperen Şengün ve Usman Garuba gibi çaylaklarının yanı sıra, Christian Wood ve Kevin Porter Jr. gibi genç oyuncuları içeren uzun vadeli planlarının bir parçası olmadığı biliniyor.



