Wojnarowski: "Harden'ın takas süreci, yakın gelecekte devam edecek"

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın takas sürecinin "yakın gelecekte" devam edebileceğini söyledi.



Houston'ın James'i kalmaya ikna etmek için gösterdiği çabalara rağmen, süperstar oyuncu takas talebinde kararlı kalmıştı ve her geçen hafta tercih ettiği hedef yerleri listesine yeni takımlar eklemeyi sürdürmüştü.



Wojnarowski'nin son güncellemesine göre, bu süreç biraz daha zaman alabilir:



"Yakın gelecekte devam etme şansı olduğunu düşünüyorum. Rockets, bir James Harden takası yapmak için takas piyasasında maksimum değeri geri alması gerektiğini biliyor. Bu süreci aceleye getirmelerine gerek yok, onunla iki yıl daha sözleşmeleri var. Bu sürecin kendilerine endişe yaratmasını istemiyorlar. Ama bir organizasyon olarak kötü bir anlaşma yapmamaları gerektiğini de biliyorlar. Ve şu anda, piyasada gördükleri anlaşmaların yeterince iyi olmadıklarını düşünüyorlar."



