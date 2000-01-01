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Wojnarowski: "Harden, böyle oynayarak Rockets'ı takasa zorluyor"

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Rockets'ı takasa zorlamak için düşük performans göstermeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ESPN'den Adrian Wojnarowski, Houston Rockets süperstarı James Harden'ın, Rockets'ı takasa zorlamak için düşük performans göstermeye devam edeceğine inandığını söyledi.

Son dört maçtır 20 sayının üzerine çıkmayan Harden, 2012'den ilk kez böyle bir dönemden geçiyor. Wojnarowski, Harden'ın bu hareketinin, klasik bir şey olduğunu belirtti:

"Bu bir organizasyonun elini zorlama konusunda bir klasiktir, sahada düşük performans göstermek. James Harden'ın son zamanlarda bunu yapma şekli, ekibinizin fark yiyerek yenilmesi ve ardından bir basın konferansına girip bu gece yaptığı gibi konuşmanız.

Bir takas bulmaya çalıştıklarına inanıyorum. Ama şu anda, Harden'ın yüksek seviyede oynamamasının buna yardımcı olup olmayacağını bilmiyorum. Ligdeki takımların James Harden'in All-Star seviyesinde bir oyuncu olduğunu bildiğini düşünüyorum. Belki de motive olduğunda ve oynamak istediğinde MVP seviyesinde bile bir oyuncu.

Ancak şu anda kendisinin kafasını Rockets ekibine tam olarak vermediği açık. Şimdiye dek aslında çok şey söyledi, ama bence sahadaki oyunu daha da yüksek sesle konuşuyor."


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