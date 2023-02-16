Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'in yaz aylarında Mavericks ile yeni bir kontrat imzalama ihtimalinin, imzalamama ihtimalinden "daha yüksek" olduğu iddia edildi.



Mavericks'in Irving karşılığında Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, 2029'daki birinci tur seçimi ve iki adet ikinci tur seçimi vermiş olması, sezon sonunda kontratı bittiğinde ayrılma ihtimali olan yıldız oyuncu için oldukça riskli bir hareket olarak görülüyordu.



Ancak ESPN'den Adrian Wojnarowski, Irving'in 2022-23 sezonundan sonra Mavericks'te kalacağını düşündüğünü şu sözlerle ifade etti:



"Bence Kyrie Irving'in, sırf ona yatırım yaptıkları için Dallas'ta kalmama olasılığı daha yüksek. Luka Doncic'in yanında yetenekli oyuncu sıkıntısı çekiyorlardı. Kyrie Irving ile işler asla mükemmel olmayacak, ama Dallas'ın geçmişte orada bulunmak isteyen oyunculara para ödemeye istekli olmasının bilinmesi, bence Kyrie Irving'in Dallas'ta olma ihtimalini daha da yükseltecektir."



Wojnarowski ayrıca, Mavs'in Irving'i tutmak için baskı yapabileceğini, ancak genel tercihin muhtemelen kısa vadeli bir anlaşma olabileceğini da sözlerine ekledi:



"O kadar şeyi, Kyrie'yi kısa süreli kiralayıp yollamak için vermediler. Bence bir müzakere olacaktır. Muhtemelen Kyrie Irving'e mümkün olan en kısa süreli kontratı vermek isteyeceklerdir. Böylece takım olarak avantaja sahip olurlar ve işlerin ters gitmesi durumunda kendisi takas değerini de korur. Ama takımda kesinlikle öncelik olarak herkes bu hamlenin işe yaramasını arzu ediyor."



Irving şu ana dek Mavs'de oynadığı dört maçta 28.3 sayı ve 7.0 asist ortalamalarına sahip.





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