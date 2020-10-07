WNBA'de şampiyon Seattle Storm

Amerikan Kadınlar Basketbol Ligi (WNBA) finalinde Las Vegas Aces'ı 92-59 yenen Seattle Storm, seriyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

Haber; AA
WNBA'de şampiyon Seattle Storm
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07 Ekim 2020 16:17
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Florida eyaletindeki IMG Akademi'nin ev sahipliği yaptığı 2020 sezonunun final serisi 3. maçında Las Vegas Aces ile Seattle Storm karşılaştı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 23-21 önde tamamlayan Seattle Storm, devre arasına da 43-34'lük skorla üstün girdi.

Oyuna ortak olmakta güçlük çeken Las Vegas Aces önünde farkı açtığı üçüncü çeyreği 75-48 önde bitiren Seattle Storm, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmadan 33 sayı farkla 92-59 galip ayrıldı.

İlk iki maçta da 93-80 ve 104-91'lik skorlarla galip gelen Seattle Storm, seriyi 3-0 kazanarak 2004, 2010, 2018'den sonra 4. şampiyonluğuna ulaştı.

Son maçı 26 sayıyla tamamlayan Seattle Storm'dan Breanna Stewart, finallerin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

 


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